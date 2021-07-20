شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: اللقب التاسع الأهم في مسيرتي بعد التفوق على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد سليمان، نجم النادي الأهلى الحالي الشهير بالحاوي، إن الجهاز الطبي وضع برنامجا غذائيا خاصا له في الفترة الأخيرة، قائلا: "اتعمل لنا برنامج غذائي خاص بعد العودة للتدريب بعد أزمة كورونا، وده فرق معانا جدا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج البيت الكبير، مع إسلام الشاطر على فضائية النادي الأهلى: "سعد سمير قال في أحد المحاضرات إن لازم يكون في انكار ذات عشان الفريق ينجح، لو حد مبيلعبش ميزعلش، وقعدنا مع صلاح محسن وأكرم توفيق عشان كانوا زعلانين في فترة إنهم مبيلعبوش، ودلوقتي ما شاء الله عليهم".

وتابع سليمان: "البطولة التاسعة كانت مختلفة؛ لأننا كنا نواجه الزمالك الغريم التقليدي، كانت مباراة تاريخية والحمد لله استطعنا الفوز، البطولة التاسعة ستظل علامة في أذهان الجماهير بعد التفوق على الأبيض في عدد البطولات الإفريقية".

واستطرد: "كان حلمي منذ الصغر أن ألعب في الأهلي، والحمد لله حضرت جيلين في النادي الأهلي وصنعت تاريخا كبيرا، وكنت أحد أفراد الجيل الذهبي، والحمد لله لمدة 11 عاما في الأهلي حققت الكثير لنفسي ولفريقي".

وتُوج الأهلى باللقب الأفريقي العاشر، بعد فوزه على كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضى، على استاد محمد الخامس بالمغرب، وسجل للأهلى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية.