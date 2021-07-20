شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: لا أهتم بموعد اعتزالي.. وننصح لاعبي الأهلي الصغار باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وليد سليمان، نجم النادي الأهلى الحالي، على موقفه من الاستمرار أو اعتزال كرة القدم، قائلا: "لا أركز مع أنباء اعتزالي كرة القدم، أعلم أنني جددت تعاقدي لمدة عامين".

وأضاف سليمان، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج البيت الكبير، مع إسلام الشاطر على فضائية النادي الأهلى: "دائما رئيس الأهلى يقول لنا ما حصلنا عليه من بطولات الآن أصبح في "دولاب" بطولات الأهلي، لذلك أبحث عن القادم، وفي بعض الأوقات يسبب ذلك ضغوطا علينا، لكن الاستجابة تكون سريعة مع عدة لاعبين، أبرزهم أفشة اللي نفسه يحقق اللي عمله الجيل التاريخي".

وتابع: "دائما نتحدث مع اللاعبين الصغار حتى يعرفوا النظام ويسيرون عليه وانتظار الفرصة، وتحملنا ضغوطا من الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، وقبل لقبي التاسعة والعاشرة كانت الأمور صعبة والمسؤولية ثقيلة".

واختتم الحاوي: "علينا مسؤولية كبيرة في الفترة الحالية بغرفة خلع الملابس؛ لأن الجيل الحالي لا يعرف الكثير، دائما نتحدث مع اللاعبين الصغار وإزالة الضغوط من الجهاز الفني".

وتُوج الأهلي باللقب الأفريقي العاشر، بعد فوزه على كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضى، على استاد محمد الخامس بالمغرب، وسجل للأهلى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية.