شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: أحلى بطولة دوري أبطال أفريقيا كانت عام 2006.. لكن التاسعة "الأهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سعد سمير، نجم النادي الأهلى الحالي، أن بطولة دورى أبطال أفريقيا نسخة 2006 على حساب الصفاقسي هى أحلى بطولة بالنسبة له، وقال: "أحلي" بطولة بالنسبة لي كأهلاوي هي 2006، لكن "أهم" بطولة هي التاسعة لأنها كانت على حساب الزمالك".

وأضاف سمير، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج البيت الكبير، مع إسلام الشاطر على فضائية النادي الأهلى: "في اتفاق بيننا كلاعبين إن ممنوع حد ينزل صورة على السوشيال قبل 3 أيام من أي مباراة مهمة للفريق".

وتابع سعد سمير: "قلت لصلاح محسن -لما كان زعلان إنه مبيلعبش وبيفكر في الإعارة- موّت نفسك في التمرين واوعى تسيب النادي الأهلي".

واستطرد نجم الأهلى: "أكرم توفيق كان عايز يلعب في نص الملعب، قولتله لو موسيماني قالك "روح اقف جون" اقف".

وختم مدافع الأهلي حديثه، أن وليد سليمان أول لاعب بيروح النادي قبل التدريب بساعتين، ومحافظ على وزنه، ولسه قدامه كتير قبل الاعتزال.

وتوج الأهلى باللقب الأفريقي العاشر، بعد فوزه على كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضى، على استاد محمد الخامس بالمغرب، وسجل للأهلى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية.