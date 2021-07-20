سعد سمير: أرفض النظام الجديد للمونديال.. وهذه مشكلة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، أنه يرفض نظام كأس العالم الجديد بزيادة عدد الأندية، مشيرا إلى أن مشكلة محمود عبدالمنعم "كهربا" هي قراراته الانفعالية.

وقال سمير، في ضيافة برنامج "البيت الكبير" عبر قناة "الأهلي": "أرفض النظام الجديد لكأس العالم للأندية، يجب أن يشارك في البطولة أبطال القارات فقط".

وأضاف: "بيتسو موسيماني أقرب للاعبين من فايلر، وفي أول محاضرة لنا معه كان يعرف أسماء كل اللاعبين، وقبل مباراة الوداد قال لنا إنه يعرف كيف سيفوز ببطولة إفريقيا".

وتابع: "مشكلة محمود كهربا أن قراراته انفعالية وعصبي، يحتاج للاحتواء والشعور بأهمية دوره، لا يزال يتبقى الكثير ليقدمه، لكنه اختلف خلال الفترة الماضية وبدأ يركز".

وأكمل: "طبيعي أن يكون كهربا حزينا لأنه لا يلعب، والشد والجذب في المران وارد، وكهربا ينتظر الفرصة والمشاركة في الدوري حتى يكون له دور مع الفريق".

وأكد: "محمد الشناوي عايش لكرة القدم، وأكثر لاعبي الأهلي ثباتا في المستوى خلال آخر 3 سنوات وأكثر لاعب حاسم في تتويج الأهلي بالبطولات الأخيرة، كما يشاهد فيديوهات لمهاجمي المنافسين لدراستهم جيدا".

وعن حسين الشحات، قال سعد سمير: "جاء للنادي الأهلي في وقت صعب، وتنازل عن بعض الأمور حبا للأهلي، وضعت عليه آمال كبيرة قبل اللعب وكان يُنتظر منه الكثير".

وأتم قائلا: "كل النجوم الكبيرة حصلت على وقت قبل التألق، أرقام حسين الشحات لم تكن سيئة، لكن كان يُنتظر منه عطاء أكثر فواجه بعض الانتقادات، أي لاعب معرض للانتقادات، وعلى كل لاعب في الأهلي أن يتقبل ذلك، ويجب أن يتحمل".