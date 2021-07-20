بالصور.. رياضيو مصر يؤدون صلاة العيد مع بعثات أفريقية وآسيوية في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أدت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020، صلاة عيد الأضحى المبارك في القرية الأولمبية بطوكيو، وبحضور أفراد من بعثات أخرى مشاركة في المنافسات.

ونشر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية المصرية، صورًا للبعثة المصرية أثناء وبعد صلاة العيد، والتي أظهرت وجود أفراد من بعثات عربية، أفريقية وآسيوية أيضًا.

وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو ببعثة هي الأكبر في تاريخها، حيث تضم 134 رياضيًا يشاركون في 23 لعبة، بالإضافة إلى 20 لاعبًا احتياطيًا.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات المصرية في طوكيو 2020 بمباراة كرة القدم بين مصر وإسبانيا، التي ستنطلق صباح يوم الخميس القادم.