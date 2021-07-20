سليمان: موسيماني تواصل مع فايلر لمعرفة شخصية لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عل البهجي:

أكد وليد سليمان، لاعب الأهلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للفريق تواصل مع المدرب الذي سبقه في نفس المنصب السويسري فايلر.

وقال سليمان في تصريحات لقناة الأهلي:" موسيماني تواصل مع فايلر هاتفيا من أجل معرفة شخصية لاعبي الأهلي".

وأضاف، أن المدير الفني الجنوب إفريقي كان هدفه العمل منذ أول دقيقة مع الفريق ولا يرغب في إضاعة الوقت.

وانتقل لاعب الأهلي للحديث على الهدف من زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية مستقبلا، مؤكدًا أنها أمور تسويقية.

وتابع:"زيادة عدد الأندية في كأس العالم ستكون لأسباب تسويقية فقط، لكني أُفضل الشكل الحالي لها باعتبار البطولة تجمع لأبطال القارات فقط".

يذكر أن الأهلي توج بدوري أبطال إفريقيا للعام الثاني ع التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، بعدما فاز على كايزر تشيفز بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي اقيمت في المغرب