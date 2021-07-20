استبعاد لاعبة بالفريق الأمريكي للجمباز الفني من طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت اللجنة الأولمبية الأمريكية اليوم الاثنين إصابة لاعبة بفريق الجمباز الفني للسيدات بفيروس كورونا المستجد على هامش التدريبات التي تجريها تحسبا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ولم يتم الكشف عن هوية اللاعبة وجرى استبدالها بلاعبة أخرى، وهي تمكث حاليا في العزل الطبي رفقة عضو أخر بالفريق بعد أن نقلت له العدوى.

وذكر بيان اللجنة الأولمبية الأمريكية "صحة وسلامة الرياضيين والمدربين والأجهزة المعاونة لدينا، هي أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف البيان "يمكننا التأكيد أن لاعبة بديلة بفريق الجبماز الفني جاءت نتيجة اختبارها إيجابية لفيروس كورونا المستجد".

وأشار البيان "احتراما لخصوصية الأفراد، لا يمكننا تقديم المزيد من المعلومات في الوقت الراهن".

وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من العام الماضي بفعل الجائحة.

ويراهن الأمريكييون على تألق سيمون بايلز في مسابقة الجمباز الفني.

وفازت بايلز البالغ عمرها 24 عاما، بأربع ميداليات ذهبية وواحدة برونزية في أولمبياد ريو 2016، وستحاول إضافة المزيد من الإنجازات في المسابقة ذاتها في طوكيو بدءا من يوم 25 يوليو الجاري.