سعد سمير يتحدث عن بكاء أكرم توفيق ونصيحته لصلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف سعد سمير، مدافع الأهلي، عن البطولة الأفضل له مع النادي، مشيرا إلى أنه وجه بعض النصائح إلى صلاح محسن وأكرم توفيق.

وقال سمير، في ضيافة برنامج "البيت الكبير" عبر قناة "الأهلي" اليوم الإثنين: "حصلت على 24 بطولة مع الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ولا يزال بقية".

وأضاف: "بطولة إفريقيا هي التي تصنع للاعب تاريخا في الأهلي، وأحلى بطولة بالنسبة لي كأهلاوي هي دوري أبطال إفريقيا 2006 أمام الصفاقسي رغم أنني لم أكن لاعبا للأهلي وكنت صغيرا وقتها، لكن أهم بطولة هي التاسعة لأنها كانت على حساب الزمالك".

وتابع: "لدينا تحد كبير كلاعبين كبار في الأهلي خلال الفترة الحالية داخل غرفة خلع الملابس، ودائما نتحدث مع اللاعبين الصغار".

وأكمل: "شخصية صلاح محسن طيب وغلبان ويحتاج معاملة خاصة، لا يستطيع الحصول على معلومات كثيرة في وقت واحد، وعندما وجد نفسه بعيدا عن الصورة أبلغني برغبتي في الخروج".

وتابع: "قلت لصلاح محسن (موّت نفسك في التمرين واوعى تسيب الأهلي، يتبقى 5 شهور في الموسم، لو تريد أن تثبت أنك تستحق أن تلعب للأهلي فأنت تلعب للأهلي بالفعل، ثم بدأ يعمل ويجتهد في المران".

وأتم سعد سمير قائلا: "أكرم توفيق في مباراة نهضة بركان كان خارج قائمة الفريق، كنت أسير بجانبه رفقة المستبعدين وفوجئت به يحضنني ودخل منهارا في نوبة بكاء، وقلت له وقتها (أنت أفضل لاعب وهتكسر الدنيا، الموسم لا يزال طويلا وستكون نجم الفريق)، أكرم من أرجل وأفضل اللاعبين في مركزه بمصر".