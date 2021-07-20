سليمان: "التاسعة" مختلفة لأنها أمام الزمالك.. ولا أركز مع أنباء اعتزالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة"

يرى وليد سليمان، لاعب الأهلي، أن تحقيق فريقه لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة كان مختلفا عما حدث قبل أيام حين حقق اللقب العاشر بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال سليمان خلال تواجده في قناة الأهلي:" البطولة التاسعة لدوري أبطال إفريقيا كانت مختلفة لأنها أمام الزمالك الذي يعتبر ندًا للأهلي".

وأضاف:"هذه المباراة أمام الزمالك كانت للتاريخ وكانت أول نهائي بين الأهلي والزمالك وعليها أنظار كثيرة، ستظل عالقة في الأذهان".

وأوضح، أنه كان أمر هام التفوق على الزمالك في الأرقام والفوز باللقب، لأن الزمالك لديه 5 بطولات إفريقيا والأهلي حاليا 10 بطولات بما يعني ضعف عدد بطولات دوري الأبطال.

وعن موقفه من الاستمرار او اعتزل كرة القدم، رد سليمان قائلا:"لا أركز مع أنباء اعتزالي كرة القدم، أعلم أنني جددت تعاقدي لمدة عامين".

وتابع:" دائما نتحدث مع اللاعبين الصغار حتى يعرف النظام ويسير عليه وانتظار الفرصة، تحملنا ضغوط من الجهاز الفني، خلال الفترة الماضية قبل لقبي التاسعة والعاشرة كانت الأمور صعبة والمسؤولية ثقيلة".

واستطرد:" دائما كابتن محمود الخطيب يقول لنا ما حصلتا عليهم من بطولات الآن اصبح في "دولاب" بطولات الأهلي لذلك ابحث عن القادم، وفي بعض الأوقات يسبب ضغوط علينا لكن الاستحابة تكون سريعة مع عدة لاعبين وأبرزهم أفشة اللي نفسه يحقق اللي عمله الجيل التاريخي".

وأتم :" علينا مسؤولية كبيرة في الفترة الحالية بغرفة خلع الملابس لأن الجيل الحالي لا يعرف الكثير، دائما نتحدث مع اللاعبين الصغار وإزالة الضغوط من الجهاز الفني".

يذكر أن الأهلي توج بدوري أبطال إفريقيا للعام الثاني ع التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، بعدما فاز على كايزر تشيفز بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي اقيمت في المغرب.