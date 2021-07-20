الأهلي يمنح المقاولون 500 ألف جنيه نظير تتويج طاهر ومشاركته بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول أن نادي المقاولون العرب سيحصل على مبلغ 500 ألف جنيه مصري، نظير تتويج لاعبه السابق طاهر محمد طاهر، بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن بنود عقد بيع طاهر محمد من المقاولون إلى الأهلي، تنص على أحقية الذئاب في الحصول على المبلغ إذا توج اللاعب مع القلعة الحمراء باللقب الأفريقي.

وقال المصدر: "المقاولون سيحصل على 500 ألف جنيه من الأهلي بعد مشاركة طاهر محمد طاهر في أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك التتويج بدوري أبطال أفريقيا".

واختتم: "المبلغ سيتم دفعه وفقًا للعقد المبرم بين المقاولون والأهلي، عندما انتقل طاهر محمد إلى القلعة الحمراء".

وتوجه طاهر محمد طاهر إلى اليابان من المغرب مباشرةً، للتواجد في معسكر منتخب مصر؛ استعدادًا لخوض منافسات أولمبياد طوكيو.

جدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد التفوق عليه بثلاثة أهداف نظيفة في الدار البيضاء بالمغرب.