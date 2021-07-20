اتجاه في الأهلي لمضاعفة مكافآت الفوز بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلي علي الإشادة بجميع أعضاء الفريق عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية علي التوالي واللقب العاشر في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن محمود الخطيب، قرر صرف مكافأة فورية للجهاز الفني واللاعبين عقب الفوز علي كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة قدرها 2300 دولار قبل العودة من المغرب.

وأضاف: "الخطيب بصفته رئيساً للبعثة قرر صرف مكافأة إجادة لكل أعضاء الفريق قدرها 2300 دولار بخلاف ما تنص عليه اللائحة الخاصة بفريق الكرة".

وأوضح أن هناك إجتماع مجلس إدارة النادي عقب أجازة عيد الأضحي، سيعرض خلاله الخطيب رؤيته لمكافأة البطولة، وهناك موافقة مبدئية علي مضاعفة ما تنص عليه لائحة الفريق.

وتابع: "ليس هناك مجال للحديث عن اي تقدير يخص فريق الكرة، لقد فعلوا شيئاً استثنائياً بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني علي التوالي في ظروف بالغة الصعوبة، وأعتقد ان مضاعفة مكافأة اللائحة سيكون مناسباً للغاية".

وقال: "مجلس الإدارة لا يتأخر عن دعم فريق الكرة وهناك تفويض لمحمود الخطيب رئيس النادي في هذا الملف بإدارته وهو شكل لجنة التخطيط للكرة وفي النهاية يعرض علينا كل القرارات".

واختتم أن كل ما تردد عن المكافأت التي يحصل عليها الجهاز الفني بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا عارية تماماً من الصحة، ولكن عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وجهازه المعاون واضح، ولا ينظر كثيراً للأمور المادية بقدر رغبته في كتابة تاريخ له داخل القلعة الحمراء.