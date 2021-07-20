كاف يعلن موعد انطلاق بطولاته

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) مساندته لفكرة إقامة كأس العالم للمنتخبات كل عامين.

وأوضح كاف في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أن اللجنة التنفيذية التابعة له اجتمعت في الرباط بالمغرب يوم الجمعة الماضي لبحث المستجدات على الساحة الكروية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية أبدت مساندتها لمشروع إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين ، وهو الأمر الذي تم صياغته خلال الجمعية العمومية (الكونجرس) الأخيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وطالبت اللجنة التنفيذية لكاف بإبلاغ فيفا "بهذا الاستقبال الإيجابي للفكرة".

كما أعلنت اللجنة التنفيذية لكاف عن موعد انطلاق البطولات القارية للأندية في موسم 2021/2022، حيث تقرر انطلاقها في العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

وتقرر إجراء قرعة الأدوار التمهيدية للبطولات الإفريقية للأندية في 15 آب/أغسطس 2021 على أقصى تقدير.

كما أكدت اللجنة التنفيذية لكاف، فتح العطاءات لاستضافة المباريات النهائية لمسابقتي الأندية في تشرين ثان/نوفمبر 2021.