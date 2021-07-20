الامارات | الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقاً مستقلاً بأحداث نهائي كأس أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقاً مستقلاً بأحداث نهائي كأس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لجنة مستقلّة للتحقيق بالأحداث التي سبقت ورافقت نهائي كأس أوروبا، في 11 الشهر الحالي، على «ويمبلي» في لندن، بعدما شقّ مشجعون بلا تذاكر طريقهم إلى داخل الملعب بالقوة.

وأفادت تقارير بأن آلاف المشجعين دخلوا إلى الملعب عنوةً، باقتحام البوابات قبل المباراة التي فازت بها إيطاليا على إنجلترا بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وحدثت أعمال شغب في المدرجات، وعلى مداخل الملعب، بعدما اشتبك المشجعون الذين يحملون التذاكر مع أولئك الذين اقتحموا المكان.

وعكّرت مشاهد الشغب بين المشجعين المخمورين أجواء المباراة النهائية الأولى لإنجلترا، على الصعيد القاري والأولى بالمجمل منذ كأس العالم عام 1966.

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