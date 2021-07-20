الامارات | صفقة تبادلية بين يوفنتوس وسان جيرمان لجمع رونالدو ونيمار في فريق واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية بين يوفنتوس وسان جيرمان لجمع رونالدو ونيمار في فريق واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن يوفنتوس يخطط لإجراء صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرة إلى أنه مستعد للتخلي عن خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقابل الحصول على الأرجنتيني ماورو إيكاردي، من النادي الباريسي، لاسيما أن الأخير لديه خبرات طويلة في الدوري الإيطالي، ضمن صفوف إنترميلان.

وكان رونالدو قد نشر، أول من أمس، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، الذي يتابعه عليه 315 مليون شخص، صورة علق عليها: «يوم اتخاذ القرار»، ما يضع غموضاً حول بقائه في يوفنتوس الموسم الجديد، لاسيما أن نادي «السيدة العجوز» يرغب في التخلص من الأعباء المالية المترتبة على كاهله، إذ يتقاضى رونالدو 30 مليون يورو سنوياً، منذ قدومه من ريال مدريد في 2018، وينتهي عقده مع النادي الإيطالي في صيف 2022.

ويتصدر رونالدو قائمة اللاعبين الأعلى راتباً في الدوري الإيطالي، بفارق شاسع عن بقية النجوم، (600 ألف يورو أسبوعياً)، وفي المقابل، يحصل زميله الأرجنتيني باولو ديبالا - على سبيل المثال - على سبعة ملايين يورو سنوياً، بحسب صحيفة «غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية.

وفي ظل جائحة فيروس كورونا، وسياسة تخفيض النفقات، يتوقع أن ينجز يوفنتوس الصفقة التبادلية المرتقبة، بطلب من المدرب الإيطالي أليغري، الذي عاد لتسلم مقاليد الأمور الفنية في اليوفي، خلفاً للمدرب السابق أندريا بيرلو، الذي فشل في الفوز مع الفريق بالدوري الإيطالي الموسم الماضي لمصلحة إنترميلان، مكتفياً بتحقيق كأس إيطاليا، وحجز مقعد بشق الأنفس في دوري أبطال أوروبا، بعدما خدمته نتائج الجولة الأخيرة من «الكالتشيو» بتعثر نابولي. وتبدو فرصة الجمع بين النجمين رونالدو ونيمار في فريق واحد واردة بقوة هذه المرة، وعندها سيكون الفتى البرازيلي قد جمع المجد من كل أطرافه، بعدما سبق له اللعب مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة، وهو الآن قريب لمجاورة رونالدو.. فهل يتفق اليوفي مع الباريسي على الصفقة التبادلية؟

• 30 مليون يورو يتقاضاها رونالدو سنوياً من يوفنتوس.

أبرز النجوم الذين لعبوا مع رونالدو وميسي:

- الإسباني جيرارد بيكيه.

- الأرجنتيني باولو ديبالا.

- البرتغالي أندريه غوميز.

- الأرجنتيني فيرناندو غاغو.

- الأرجنتيني غابرييل هاينتزه.

- البرتغالي نيلسون سيميدو.

- الأرجنيتني كارلوس تيفيز.

- البرتغالي ديكو.

- الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

- الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

- الأوروغوياني مارتن كاسيريس.

- السويدي هينرك لارسون.

- الأرجنتيني إيزكويل عاراي.

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