الامارات | بطلا الجودو فيكتور وإيفان أمل الإمارات في أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن بطلا الجودو فيكتور وإيفان أمل الإمارات في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعوّل رياضة الإمارات على لاعبَي منتخب الجودو، فيكتور سكرتوف، وإيفان رومارنكو، لتحقيق ميدالية جديدة لرياضة الإمارات، خلال مشاركتهما المرتقبة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في اليابان «طوكيو 2020»، التي تنطلق الجمعة المقبل، وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل، وذلك على غرار ما حققته في دورة الألعاب الأولمبية السابقة، التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في 2016، عندما تمكن اللاعب توما سيرجيو من الفوز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كلغم.

ويخوض فيكتور منافسات وزن تحت 73 كلغم، في حين يشارك إيفان رومارنكو في وزن تحت 100 كلغم، علماً أن فيكتور تأهل لأولمبياد طوكيو، من خلال تصنيفه العالمي، وإيفان من خلال تصنيفه القاريّ، إذ يضع اتحاد المصارعة والجودو ثقته الكبيرة بكلا البطلين، من أجل الظهور المشرّف في الأولمبياد المرتقب، وتحقيق الآمال والطموحات المرجوة، وأنهى منتخب الجودو أخيراً، معسكراً خارجياً تدريبياً في مولدوفا. من جهته، أكد أمين عام اتحاد المصارعة والجودو ناصر التميمي، لـ«الإمارات اليوم» أن طموحهم في الأولمبياد المقبل، هو إحراز ميدالية لتكون إنجازاً جديداً للجودو ولرياضة الإمارات، مشيراً إلى أن إعداد اللاعبَين يسير بشكل جيد، وأنهم واثقون من اكتمال استعداداتهما لهذا الحدث.

ويتطلّع البطل فيكتور، الذي حقّق في الفترة الأخيرة نتائج إيجابية، من خلال مشاركته المرتقبة في الأولمبياد إلى تحقيق إنجاز جديد في أكبر حدث على المستوى العالمي، علماً أن أبرز إنجازات فيكتور في الفترة الأخيرة تمثل في تحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في إندونيسيا في عام 2018.

وفاز في يوليو 2019 بالمركز الثاني والميدالية الفضية، في وزن تحت 73 كلغم، في بطولة الجائزة الكبرى «غراند بري»، التي أقيمت في مدينة مونتريال الكندية.

وفاز كذلك في مايو 2021 بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كغم، في بطولة كازان غراند سلام الروسية للجودو، وفاز أيضاً في إبريل 2021 الميدالية البرونزية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى، التي أقيمت في مدينة بيشكيك في قيرغيزستان.

ونال فيكتور المركز الثالث في بطولة غراند سلام، التي أقيمت في 2021، وحصد كذلك الميدالية البرونزية في بطولة الجودو التي أقيمت في منغوليا في 2013.

وفي نوفمبر 2018، فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الغراند سلام، التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند.

من جهته، يتطلع البطل إيفان رومارنكو، الذي يعد حصوله على المركز الخامس في بطولة الغراند سلام، التي أقيمت العام الجاري أفضل إنجاز له، إلى ظهور جديد مع منتخب الجودو، من خلال العمل على تحقيق إنجاز جديد للإمارات، علماً أن الإصابة التي تعرّض لها إيفان في الفترة الماضية، التي أبعدته عن المشاركات نحو سبعة أشهر، أدت إلى تراجع مستواه.

• فيكتور حقّق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية «إندونيسيا 2018».

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