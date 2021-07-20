الامارات | مجلس الشارقة الرياضي يساند لاعب القوى محمد النوبي في الأولمبياد

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي يساند لاعب القوى محمد النوبي في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، عن ثقته الكبيرة بالقدرات والمواهب التي تتمتع بها العناصر الرياضية في أندية الشارقة، والتي تمثل الدولة في المحافل الدولية، حيث تجد كل اهتمام ورعاية ومساندة من أجل تحقيق الإنجازات التي تشرّف الدولة بشكل عام، والشارقة بشكل خاص.

جاء ذلك لدى استقباله بمقر المجلس لاعب القوى محمد حسن النوبي، بنادي الشارقة، أول من أمس، بحضور عضو إدارة الألعاب الفردية في النادي أيوب لشكري، وإداري اللعبة عادل المازمي، والمدرب البلغاري فاسكو ديموف، حيث وقع الاختيار على اللاعب من اللجنة الأولمبية الإماراتية لتمثيل الدولة في أولمبياد طوكيو، بعد النتائج المميزة التي حققها، والمستويات العالية التي قدمها خلال السنوات الأخيرة، والتتويج بما لا يقل عن 15 بطولة محلية، وألقاب على مستوى الدولة في سباقات 100 و200 متر.

وقال الحزامي إن «اختيار النوبي يعد فخراً بلا شك لموهبة من مواهب الشارقة، وتأكيداً على تميز الكوادر الرياضية من اللاعبين، والدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي».

وأضاف: «حرصنا على استقبال اللاعب في المجلس للتشجيع والدعم قبل المغادرة للمشاركة في الأولمبياد، وتمثيل الدولة في هذا الحدث العالمي الكبير، ورفع لواء الرياضة الإماراتية، انطلاقاً من مسيرته الرياضية المتميزة، وهو ما يجعل اللاعب في قمة الإصرار والعزيمة على تشريف الدولة، وتحقيق حلمه ودخول التاريخ».

بدوره، أكد النوبي أن «اللقاء يمثل دفعة معنوية كبيرة من مجلس الشارقة الرياضي، تزيد من العزيمة والهمة من أجل بذل أقصى الجهود لتشريف الإمارات وحصد الإنجازات».

عيسى هلال الحزامي:

• «حرصنا على استقبال اللاعب في المجلس للتشجيع والدعم قبل المغادرة للمشاركة في الأولمبياد».

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