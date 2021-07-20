الامارات | أسرَّة من كرتون للرياضيين في أولمبياد طوكيو.. وبطل إيرلندي يفضح الخرافة

شكرا لقرائتكم خبر عن أسرَّة من كرتون للرياضيين في أولمبياد طوكيو.. وبطل إيرلندي يفضح الخرافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد تكون من الأمور الهامشية جداً في أولمبياد يخيّم عليه شبح فيروس كورونا، لكن أسرَّة الرياضيين في القرية الأولمبية أخذت حيزاً من الاهتمام في الساعات القليلة الماضية، بعد التشكيك بصلابتها، لأنها مصنوعة من الكرتون المقوّى. لكن المنظمين طمأنوا بأن هذه الأسِرَّة «متينة» بما فيه الكفاية، معزّزين موقفهم بمقطع فيديو نشره لاعب الجمبار الإيرلندي ريس ماكليناغان، يظهر فيه الأخير وهو يقفز مراراً وتكراراً على السرير، لإثبات صحة ذلك، رداً على مزاعم في تقرير لصحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، بأن الأسِرَّة ضعيفة عمداً، لتعزيز التباعد الاجتماعي. وكتب ماكليناغان على «تويتر»: «الأسِرَّة إنها مصنوعة من الكرتون المقوّى، نعم. يقولون إنها مصنوعة لتكون عرضة للكسر.. إنها أخبار مزيّفة - مزيّفة!». ففي يناير الماضي، قالت الشركة المصنّعة (آروايف)، إنها تستطيع تحمّل وزن 200 كيلوغرام، وخضعت لاختبارات صارمة، وذلك بعدما شكّك لاعب كرة السلة الأسترالي العملاق أندرو بوغوت بمتانتها.

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