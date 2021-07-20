الامارات | تنحي أحد مؤلفي حفل افتتاح أولمبياد طوكيو بسبب تنمّر قديم

شكرا لقرائتكم خبر عن تنحي أحد مؤلفي حفل افتتاح أولمبياد طوكيو بسبب تنمّر قديم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم المؤلف الموسيقي الياباني كيغو أويامادا، الذي شارك في تصميم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، المقرر أمس، باستقالته على خلفية قصة تنمّر قديمة بحق رفاق له أيام الدراسة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب أويامادا في حسابه على «تويتر»، «تقدمت باستقالتي إلى اللجنة المنظّمة». وتأتي استقالة أويامادا لتضاف إلى تنحي العديد من المسؤولين الرئيسين في ألعاب طوكيو، في مقدمهم الرئيس السابق للأولمبياد يوشيرو موري، الذي استقال بسبب تعليقات متحيّزة جنسياً.

وقال أويامادا: «بقبولي بصدق للاقتراحات والآراء التي قدمها كثير من الناس، أريد من الآن فصاعداً التفكير بسلوكي وأفكاري. أعتذر حقاً». بعدما بدأت أخبار مشاركته في تأليف موسيقى حفل الافتتاح بالانتشار على الإنترنت، عادت مقابلات أجراها في منتصف التسعينيات إلى الظهور، حيث ناقش أويامادا ومن دون ندم واضح، تنمّره على زملاء له في المدرسة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأثار التنمر وتصريحاته غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت قال منظمو الألعاب في نهاية الأسبوع، إنهم لم يكونوا على علم بهذه التصريحات، «لكنها غير ملائمة». وتضاف هذه القضية إلى لائحة طويلة من المشكلات التي واجهها المنظمون منذ الصيف الماضي، حين اضطروا إلى إرجاء الألعاب لعام، بسبب تداعيات فيروس كورونا، مروراً باستقالة رئيس طوكيو 2020 موري، الذي تنحّى في فبراير، بعدما قال إن النساء يتحدثن كثيراً في الاجتماعات.

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