اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس ليبارتادوريس

أتليتيكو مينيرو - بوكا جونيورز 2:15

فلومينينسي - سيرو بورتينيو 2:15

ألاشكيرت - شيريف تيراسبول 19:00

لينكولن - كلوج 20:00

دينامو زغرب - نيقوسيا 22:00

فرينكفاروزي - زالغيريس 22:00

رابيد فيينا - سبارتا براغ 22:30

سيلتك - ميتييلاند 22:45

كأس النخبة اللبناني

الإخاء - العهد 18:30

الصفاء - شباب الساحل 18:30

كأس الأرجنتين

سارمينتو - تيمبيرلي 22:05

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