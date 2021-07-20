الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس ليبارتادوريس
أتليتيكو مينيرو - بوكا جونيورز 2:15
فلومينينسي - سيرو بورتينيو 2:15
ألاشكيرت - شيريف تيراسبول 19:00
لينكولن - كلوج 20:00
دينامو زغرب - نيقوسيا 22:00
فرينكفاروزي - زالغيريس 22:00
رابيد فيينا - سبارتا براغ 22:30
سيلتك - ميتييلاند 22:45
كأس النخبة اللبناني
الإخاء - العهد 18:30
الصفاء - شباب الساحل 18:30
كأس الأرجنتين
سارمينتو - تيمبيرلي 22:05
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App