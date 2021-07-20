بعد التتويج بالعاشرة.. الأهلي يتفوق على توتنهام ويحتل المركز الـ25 عالميًا ويبتعد عن الزمالك بـ110 مراكز

الشارقة - اميمة ياسر -

احتل الأهلي صدارة الأندية العربية والإفريقية في أحدث تصنيفات الأندية العالمية، طبقًا لموقع تصنيف موقع football database، حيث احتل المارد الأحمر الذي حقق دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، المركز الـ25 عالميًا متفوقًا على العديد من الأندية العالمية مثل توتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي.

ووضع التصنيف، فريق الأهلي في المركز الأول أفريقيًا وعربيًا والـ25 عالميا بـ1759 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي الزمالك بـ110 مراكز، حيث جاء الفارس الأبيض في المركز 135 عالميًا بـ1580 نقطة، فيما حل الهلال السعودي في المركز الثاني عربيًا خلف الأهلي المصري في المركز الـ84 عالميًا بـ1680 نقطة.

وارتقى الأهلي 41 مركزًا عن التصنيف الماضي، مستفيدا من تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ المارد الأحمر، بعدما انتصر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي البطولة.



ويتربع فريق بايرن ميونخ الألماني، على صدارة تصنيف الأندية العالمية بـ2052 نقطة، ثم جاء مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني عالميا، وإنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث، وتشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا رابعا.

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أول أمس السبت 17 يوليو 2021، على استاد مركب محمد الخامس في المغرب، ونجح الفريق الأحمر في الحفاظ على لقب بطولة دوري الأبطال بعدما حسم لقبها الأخير 2020 على حساب نادي الزمالك.