فينجادا يطلب الاجتماع بالمدربين المصريين العاملين بالسعودية لاعتماد الرخص

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القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، عقد جلسات مع المدربين المصريين العاملين فى السعودية من أجل اعتماد رخص التدريب الخاصة بهم، خاصة أنهم حصلوا على الرخص فى عهد محمود سعد المدير الفنى السابق للجبلاية.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا مؤخرا من الاتحاد السعودى لكرة القدم يطلب فيه إرسال ما يفيد اعتماد أسماء بعض المدربين المصريين والرخص التدريبية الخاصة بهم، وطلب فينجادا عقد جلسات مع هؤلاء المدربين قبل إرسال ما يفيد اعتماد رخصهم إلى الاتحاد السعودى.

من ناحية أخرى، أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للجبلاية، سيتحمل راتب مساعديه، كارفاليو وفرانسيسكو دا كوستا، حيث رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تحمل راتبهما.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه هذا الأمر سبق أن حدث مع كوبر، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، حيث تحمّل راتب مساعديه، ومع خافير أجيري أيضًا عندما تولي المدربين الاثنين قيادة منتخب مصر.

ويتواجد كارفاليو في مصر حاليًا بينما يصل فرانسيسكو خلال الأيام المقبلة لبدء مهمته مع فينجادا.

على صعيد متصل، قال البرتغالى نيلو فينجادا، إن اللاعبين مواليد 99 و2000 لا يتم اختيارهم فى المنتخب الأول، لذا فاتحاد الكرة سيقوم برعايتهم من خلال تكوين فريق "رديف المنتخب"، مضيفا: "الفريق ده يضم الأعمار من 99 و2000 يلعبوا ماتشات ودية ويعملوا معسكرات وليهم مسابقة الرديف، والهدف الحفاظ عليهم".

وتابع: "الكاف هيعمل أمم أفريقيا للمحليين ويشارك منتخب المحليين اللاعبين مواليد 99 و2000، الفكرة من الموضوع إن السن ده معندوش فرصة يشارك في الأولمبياد أو منتخبات شباب أو ناشئين، وبالتالى يمكن الاستفادة بهم بهذا الشكل، أما مواليد 2001 و2002 هيلعبوا أولمبياد 2024 ومواليد 2003 و2004 هيلعبوا كأس عالم للشباب".

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وشهدت هذه الفترة العديد من التناقضات، حيث توج ببطولة الدورى بسجل قياسى دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصرى السعودي، لكنه تلقى خسارة ثقيلة من الجيش الرواندى فى دورى أبطال أفريقيا وخسر السوبر المصري.