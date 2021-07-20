7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 19/ 7/ 2021

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الإثنين 19/ 7/ 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

أخطرت اللجنة المنظمة لبطولة أولمبياد طوكيو، المنتخب الأولمبى المصرى بأحقيته فى إجراء 5 تغييرات فى مبارياته الثلاث الأولى فى الدور الأول من البطولة أمام إسبانيا الخميس المقبل، والأرجنتين يوم 25 يوليو، وأستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

قرر مسئولو الزمالك ضم النادى الذى سينضم له الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض المنقطع عن تدريبات الفريق، إلى ملف قضيته فى حال مشاركة اللاعب مع أى نادٍ جديد قبل نهاية الموسم الكروى فى مصر. وصل رباعى النادى الأهلى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن" إلى طوكيو اليوم، قادمين من ألمانيا، ومن المقرر أن يتوجه الرباعى غدا إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف معسكر الفراعنة. قرر المهندس هشام حطب رئيس البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اختيار الثنائي هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية فى ريو دي جانيرو 2016، وعلاء أبو القاسم بطل السلاح الحاصل على فضية دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2016 لحمل علم مصر في افتتاح الدورة الأولمبية الحالية. تتجه أنظار عشاق الرياضة إلى أولمبياد طوكيو 2020، المقرر انعقادها أخيرا بعد تأخير لمدة عام فى اليابان، وذلك فى الفترة من من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، وسط حالة من الترقب والقلق يعيشها جمهور كرة القدم قبل الحدث الرياضي العالمي.