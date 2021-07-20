شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يمنح لاعبي سموحة 4 أيام إجازة العيد ويحذر من الإفراط فى أكل اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، اللاعبين 4 أيام راحة بمناسبة العيد الأضحى، بداية من وقفة عرفات اليوم الإثنين وثلاثة أيام العيد.

ويستأنف الفريق السكندري، تدريباته رابع أيام العيد؛ للاستعداد لمباراة بيراميدز فى كأس مصر، والمقرر لها 5 أغسطس المقبل على استاد السويس الجديد.

وكان سموحة قد خاض مباراتين وديتين، فاز فى الأولى على شباب كفر الدوار بخماسية، وفاز فى الثانية بثلاثية على مياه البحيرة.

وحذر أحمد سامى اللاعبين من الإفراط فى لحمة العيد، موضحا أن جميع اللاعبين سيخضعون للوزن عقب العودة من الإجازة مباشرة.