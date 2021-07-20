أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 19 / 7 / 2021

تحدد طرفا مباراة كأس السوبر الأفريقي بعد تتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

يواصل سعد سمير، مدافع الأهلى، الاحتفال بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى والعاشرة فى تاريخ الأهلى، على طريقته الخاصة، حيث نشر مجموعة من الصور عبر حسابه على فيس بوك ترصد لحظات تتويجه فى البطولات المختلفة مع الفريق وعلق عليها: "الحمد لله 24 بطولة".