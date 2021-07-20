شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 19 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 19/ 7/ 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها مناقشة لجنة التخطيط بالأهلي تعديل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني، وتمديده حتى نهاية موسم 2023.
وصل رباعى النادى الأهلى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن" إلى طوكيو اليوم، قادمين من ألمانيا، ومن المقرر أن يتوجه الرباعى غدا إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف معسكر الفراعنة.
حذر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبى الفريق من خطورة الإسراف فى تناول لحمة العيد، مشدداً على خطورة تناولها بكثرة للرياضيين، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره مواجهة مهمة بعد أيام قليلة أمام البنك الأهلى بالدوري.
تحدد طرفا مباراة كأس السوبر الأفريقي بعد تتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.
يواصل سعد سمير، مدافع الأهلى، الاحتفال بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى والعاشرة فى تاريخ الأهلى، على طريقته الخاصة، حيث نشر مجموعة من الصور عبر حسابه على فيس بوك ترصد لحظات تتويجه فى البطولات المختلفة مع الفريق وعلق عليها: "الحمد لله 24 بطولة".
يشارك النادى الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، التى تستضيفها اليابان فى نهاية عام 2021، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، عقب فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "محمد الخامس" فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب، ونلقى الضوء على كواليس هذه المشاركة بالسطور التالية..
يجهز الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، محمد هانى الظهير الأيمن للفريق للعودة للتشكيلة الأساسية للمارد الأحمر بداية من مواجهة البنك الأهلى الخميس المقبل بالدورى.
تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي تعديل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني وتمديده حتى نهاية موسم 2023، بعد نجاح المدرب الجنوب أفريقي فى قيادة الفريق الأحمر للفوز بالعديد من البطولات، وعلى رأسها التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.