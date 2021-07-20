شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 19 يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الإثنين 19 يوليو 2021، حيث تناولت العديد من الأخبار النشاط الرياضي ونجوم القلعة البيضاء، منهم تطور شكوى الزمالك ضد التونسى فرجاني ساسي، وكذلك مصير أحمد الأحمر أيقونة كرة اليد مع كوماندوزميت عقبة، ونرصدها كالتالي:

كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن تجديد تعاقد أحمد الأحمر نجم الفريق عقب عودته من أولمبياد طوكيو التى يشارك فيها مع الفراعنة. الزمالك يضم نادى "ساسى" الجديد للقضية حال مشاركته فى التدريبات قرر مسئولو الزمالك ضم النادى الذى سينضم له الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض المنقطع عن تدريبات الفريق، إلى ملف قضيته فى حال مشاركة اللاعب مع أى نادٍ جديد قبل نهاية الموسم الكروى فى مصر، أما فى حال إعلان النادى ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل، دون مشاركته فى التدريبات لحين نهاية الموسم الكروى فى مصر أحمد الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك بعد أولمبياد طوكيو

غاب محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مران الفريق اليوم الاثنين، وذلك بعدما حصل على إذن من الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة.