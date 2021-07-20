شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 19 يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الإثنين 19 يوليو 2021، حيث تناولت العديد من الأخبار النشاط الرياضي ونجوم القلعة البيضاء، منهم تطور شكوى الزمالك ضد التونسى فرجاني ساسي، وكذلك مصير أحمد الأحمر أيقونة كرة اليد مع كوماندوزميت عقبة، ونرصدها كالتالي:
كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن تجديد تعاقد أحمد الأحمر نجم الفريق عقب عودته من أولمبياد طوكيو التى يشارك فيها مع الفراعنة.
قرر مسئولو الزمالك ضم النادى الذى سينضم له الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض المنقطع عن تدريبات الفريق، إلى ملف قضيته فى حال مشاركة اللاعب مع أى نادٍ جديد قبل نهاية الموسم الكروى فى مصر، أما فى حال إعلان النادى ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل، دون مشاركته فى التدريبات لحين نهاية الموسم الكروى فى مصر
غاب محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مران الفريق اليوم الاثنين، وذلك بعدما حصل على إذن من الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة.
أرفقت اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ملف عقوبات الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، الذى أعلن رحيله عن قلعة ميت عقبة بشكل رسمى، ضمن الشكوى التى أرسلها النادى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والتى جاءت للفصل فى موقف اللاعب الذى لم يستكمل تعاقده مع النادى حتى نهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى فى مصر، وجاء إرفاق اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء التى جاءت من المجالس السابقة، وهى عبارة عن الجزاءات الموقعة ضد اللاعب وفقًا للائحة النادى مثل كل اللاعبين، للتأكيد على أنه حصل على جميع مستحقاته ولسد ثغرة أنه لم يتقاض هذه المستحقات فى موعدها مثلما يدعى.
حصل الثنائى محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا"، لاعبا الزمالك، على راحة من مران اليوم، الاثنين، حيث غاب الثنائى عن تدريبات الزمالك بسبب الإصابة بعدما اشتكى شيكابالا من آلام فى العضلة الأمامية، بينما اشتكى روقا من آلام فى وتر صابونة الركبة، وذلك فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
كارتيرون يهنئ الجمهور بمناسبة عيد الأضحى: "عيدكم مبارك يا زملكاوية".. فيديو
وجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، رسالة تهنئة إلى جمهور نادي الزمالك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ووعدهم بمزيد من المتعة خلال الفترة المقبلة، وقال كارتيرون في رسالته المصورة التي بثها الحساب الرسمي لنادي الزمالك: "اتمنى لكم جميعا لحظات رائعة في الأيام القادمة عيد سعيد للجميع".