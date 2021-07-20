شكرا لقرائتكم خبر عن "عقبال الـ11" وليد سليمان يحتفل بعيد الأضحى بصورة تورته "البطولة العاشرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة تهنئة لجماهير النادي الاهلي بمناسبة عيد الأضحى وحصد بطولة أفريقيا للمرة العاشرة والثانية على التوالي، ونشر وليد سليمان صورة له على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وهو يحتفل بتورته عليها البطولة العاشرة، وعلق قائلا: "كل سنه و انتم طيبين و عيد سعيد عليكم جميعًا و عقبال البطولة ١١".



وليد سليمان على انستجرام

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر بتتويج الثلاثى "وليد سليمان وسعد سمير ورامى ربيعة" باللقب الأفريقى الرابع، بعدما توج الثلاثى مع الأهلى بدوري أبطال أفريقيا أعوام: 2012 و2013 و2020 و 2021.



احتفال وليد سليمان

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

وسجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.