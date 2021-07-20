شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف التجديد للسولية ومعلول وأجايي بعد حصد النجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادي الأهلي ملف تجديد عقد الثلاثى علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية، بعد الانتهاء من المشوار الأفريقى بحصد اللقب العاشر لدوري الأبطال، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في الانتهاء من ملف تجديد عقود نجوم الأهلي وتوفير حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل الفريق، ومن المقرر أن ينتهي عقود الرباعي مع الأهلي في نهاية يونيو من عام 2022، إلا أن رغبة النادي في تجديد عقودهم في الفترة المقبلة لمدة أطول، لضمان الاستقرار داخل الفريق، وهناك اتجاه لتقدير هولاء اللاعبين ماليا بعد ظهورهم بمستوى متميز خلال الفترة الماضية.

ويوجد ترحيب مبدئي من معلول والسولية وأجايي بتجديد عقودهم مع الأهلي، ولكن يبقى وضع بعض الرتوش الخاصة قبل الإعلان عن تجديد عقود اللاعبين في الفترة القادمة، دورة تمديد التعاقد بالأهلي تسير وفق نظام محدد وواضح، حيث يتم الحصول علي رأي الجهاز الفني والذي ينحصر رأيه عند المستطيل الأخضر بما فيه المباريات والتدريب والانضباط السلوكي والإلتزام وبعدها يكون قرار لجنة التخطيط بتحويل رأي المدير الفني لتقييم مادي طبقًا للنظام المعمول به داخل الفريق والشرائح المتفق عليها بعد تعديلها قبل بداية الموسم الحالي بما يتناسب مع المستجدات.

فى سياق آخر، طالب الجنوب أفريقى موسيماني المدير الفنى للنادي الأهلي، لاعبيه بضرورة غلق صفحة البطولة الإفريقية والاكتفاء بالأفراح التي أعقبت التتويج باللقب القاري، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة البنك الأهلي، والتي يرغب من خلالها في استكمال سلسلة الانتصارات بالمسابقة بعد الفوز على كلا من سموحة والمقاولون العرب والمقاصة، لملاحقة غريمه الزمالك الذي يتصدر جدول الدوري بفارق 10 نقاط، ولكن يتبقى عدد من المباريات المؤجلة للفريق الأحمر، لو فاز فيها جميعها سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الفريق الأبيض.