حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، والتى يأتى على رأسها إرفاق اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ملف عقوبات الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، الذى أعلن رحيله عن قلعة ميت عقبة بشكل رسمى، ضمن الشكوى التى أرسلها النادى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

رباعى الأهلى يصلون طوكيو وينضمون لمعسكر المنتخب الأولمبى غداً

وصل رباعى النادى الأهلى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن" إلى طوكيو اليوم، قادمين من ألمانيا، ومن المقرر أن يتوجه الرباعى غدا إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف معسكر الفراعنة.

قرر المهندس هشام حطب رئيس البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اختيار الثنائي هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية فى ريو دي جانيرو 2016، وعلاء أبو القاسم بطل السلاح الحاصل على فضية دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2016 لحمل علم مصر في افتتاح الدورة الأولمبية الحالية.

تتجه أنظار عشاق الرياضة إلى أولمبياد طوكيو 2020، المقرر انعقادها أخيرا بعد تأخير لمدة عام فى اليابان، وذلك فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، وسط حالة من الترقب والقلق يعيشها جمهور كرة القدم قبل الحدث الرياضي العالمي.

أرفقت اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ملف عقوبات الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، الذى أعلن رحيله عن قلعة ميت عقبة بشكل رسمى، ضمن الشكوى التى أرسلها النادى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والتى جاءت للفصل فى موقف اللاعب الذى لم يستكمل تعاقده مع النادى حتى نهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى فى مصر، وجاء إرفاق اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء التى جاءت من المجالس السابقة، وهى عبارة عن الجزاءات الموقعة ضد اللاعب وفقًا للائحة النادى مثل كل اللاعبين، للتأكيد على أنه حصل على جميع مستحقاته ولسد ثغرة أنه لم يتقاض هذه المستحقات فى موعدها مثلما يدعى.

احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر بتتويج الثلاثى "وليد سليمان وسعد سمير ورامى ربيعة" باللقب الأفريقى الرابع، بعدما توج الثلاثى مع الأهلى بدوري أبطال أفريقيا أعوام: 2012 و2013 و2020 و 2021

حذر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبى الفريق من خطورة الإسراف فى تناول لحمة العيد، مشدداً على خطورة تناولها بكثرة للرياضيين، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره مواجهة مهمة بعد أيام قليلة أمام البنك الأهلى بالدوري.

حصل الثنائى محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا"، لاعبا الزمالك، على راحة من مران اليوم، الاثنين، حيث غاب الثنائى عن تدريبات الزمالك بسبب الإصابة بعدما اشتكى شيكابالا من آلام فى العضلة الأمامية، بينما اشتكى روقا من آلام فى وتر صابونة الركبة، وذلك فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

بيراميدز يُبلغ لاعبيه بمضاعفة عقوبة تهنئة الأهلي بعد أزمة شريف إكرامي أبلغ هانى سعيد، مدير الكرة بنادى بيراميدز، لاعبى فريقه بتغريم شريف إكرامى حارس المرمى 100 ألف جنيه، على خلفية تهنئته الأهلى بالفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا، وشدد هانى سعيد على اللاعبين بأنه غير مسموح على الإطلاق التحدث عن النادى الأهلى أو تهنئته أو الدخول مع جماهيره فى أى مناقشات، بحسب تعليمات إدارة النادى، على حد قوله.