شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد تمنح 5 لاعبين أهلاوية فرصة المشاركة "أساسيا" في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل 5 لاعبين من النادى الأهلى إلى العودة إلى التشكيل الأساسى للفريق تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى مرة أخرى، مستغلين النقص العددى الذى سيعانى منه الأهلى في المباريات المقبلة.

ويخوض النادى الأهلى أكثر من مباراة في بطولة الدوري بدون 6 لاعبين من قائمته لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو 2021، التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

ويغيب عن الأهلى كل من: محمد الشناوى وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، أمام كل من البنك الأهلى والإنتاج الحربى وأسوان بشكل مبدائى وفى حال صعود المنتخب للأدوار المتقدمة سيتواصل الغياب أمام وادى دجلة وسيراميكا في الدورى.

ونستعرض في التقرير التالي فرص 5 لاعبين في المشاركة مع الأهلي:

على لطفى

يعد أكثر اللاعبين المستفيدين من غياب محمد الشناوى، ليعود للمشاركة مرة أخرى مع النادي الأهلي، بعدما شارك مع الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك وظهر بشكل مميز، ولكن عاد للدكة مرة أخرى بعد عودة الشناوى من الإصابة، وستكون الفرصة متاحة له للتألق في المباريات المقبلة.

محمد هانى

ثانى اللاعبين الذين يأملون في استغلال هذه الفترة هو محمد هانى الذى فقد مكانه في التشكيل الأساسى للأهلى لصالح أكرم توفيق الذى استغل غياب هانى للإصابة وحجز مكانه في التشكيل وقدم مستويات مميزة جعلته رقم واحد في هذا المركز، إلا أن مشاركته في أولمبياد طوكيو ستمنح محمد هانى فرصة للعودة مرة أخرى للتشكيل.

كهربا

يعد محمود عبد المنعم كهربا المستفيد الثالث من مشاركة طاهر محمد طاهر وصلاح محسن في الأولمبياد، لتكون الفرصة أمام للمشاركة بشكل أساسى مع الأهلى في المباريات المقبلة، خاصة في ظل إشادة الجميع له في النادى الأهلى بالالتزام والقتال في المران منتظرا للفرصة.

جونيور أجايى

سينافس جونيور أجايى زميله كهربا على مكان طاهر محمد طاهر في تشكيل الأهلى، خاصة بعدما غاب فترة كبيرة للإصابة، لكنه عاد للمران واستعاد كثير من مستواه بالإضافة إلى فقدان الكثير من الوزن ليكون جاهزا لاستغلال الفرصة الحالي للعودة للتشكيل.

والتر بواليا

آخر المستفيدين هو الكونغولى والتر بواليا الذى ظل حبيسا لدكة البدلاء منذ فترة كبيرة، ويأمل في أن يحصل على بعض الوقت في المباريات المقبلة، خاصة في ظل غياب صلاح محسن البديل المعتاد لموسيمانى، ليعبر عن قدراته ويستعيد مستواه.