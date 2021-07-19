شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يهنئ الجمهور بمناسبة عيد الأضحى: "عيدكم مبارك يا زملكاوية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، رسالة تهنئة إلى جمهور نادي الزمالك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ووعدهم بمزيد من المتعة خلال الفترة المقبلة، وقال كارتيرون في رسالته المصورة التي بثها الحساب الرسمي لنادي الزمالك: "اتمنى لكم جميعا لحظات رائعة في الأيام القادمة عيد سعيد للجميع".

وأضاف باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، في رسالة التهنئة: "وعلى عائلاتكم وأطفالكم استمتعوا بهذه اللحظات مع بعضكم البعض وأنا أفكر فيكم جميعا، وسنبذل قصارى جهدنا للحصول على الكثير من المتعة في الأسابيع القادمة، ولكن في الوقت الحالي أتمنى لكم عيد سعيد وعيدكم مبارك يا زملكاوية".



كارتيرون

كما وجه أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، رسالة تهنئة هو الآخر، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم وحج مبرور وذنب مغفور ونتمنى لكل الشعب المصري والجمهور العربي والدول العربية أن يكون بخير، وكل سنة وجمهورنا الكبير العظيم بألف صحة وسلامة، وإن شاء الله السنة دي نحاول نسعدكم".



اسامة نبيه

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، فيما فضل الجهاز الفنى للفريق، نقل مران الفريق اليوم الاثنين إلى الصالة المغطاة بالنادى بدلا من ملعب نادى الترسانة، وجاء قرار كارتيرون بنقل المران من ملعب الترسانة إلى صالة النادى، بسبب صيام اللاعبين بجانب ارتفاع درجات الحرارة.

بينما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الإثنين، وأشرف الجهاز الفنى، بقيادة باتريس كارتيرون، على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدنى، وذلك استعدادًا لخوض مباراة الفريق أمام غزل المحلة، حيث سيحصل الفريق على راحة غدًا الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف تدريباته بعدها.

كما أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الإثنين، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة.