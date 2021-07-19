شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان بانون.. صخرة دفاع الأهلي في مشوار ترويض العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، أرقامًا فريدة في دوري الأبطال هذا الموسم، إضافة إلى أنه أصبح أول لاعب مغربى يتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا مع الكرة المصرية، ولم ينجح أى لاعب قبله فى الحصول على اللقب، عقب تتويج المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ويعد وليد أزارو، مهاجم الأهلى السابق، أكثر اللاعبين الذين كانوا قريبين من التتويج بهذا اللقب إلا أنه خسر النهائى مرتين متتالين مع النادى الأهلى أمام كل من الوداد والترجى التونسى.

كما فشل المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم مع الزمالك فى خطف اللقب، بعد الخسارة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في الموسم الماضى.