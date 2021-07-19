شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك بعد أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن تجديد تعاقد أحمد الأحمر نجم الفريق عقب عودته من أولمبياد طوكيو التى يشارك فيها مع الفراعنة.

وقال عبد البارى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن الإدارة البيضاء تقدر مدى حب اللاعب للقلعة البيضاء وسيتم إبرام تجديد التعاقد وفقًا لإرضاء الطرفين.

ونجحت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك فى إبرام صفقات مدوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالموسم الجديد قبل خوض السوبر الأفريقى وجاءت بناء على رؤية فنية حتى يستمر الفريق على قمة اليد في مصر.

وتعاقد الزمالك مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج، فضلا عن الإتفاق الرسمى على عودة كريم هنداوى حارس المرمى بعد دفع الشرط الجزائى لنادى آر كيه يورو فارم المقدوني فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للاحتراف فى الدورى الإسبانى.

بينما تعاقد مسئولو الزمالك مع الإسبانى أوليفر روى مساعد المديرالفنى لنادى برشلونة السابق فى دورى أبطال أوروبا خلفا لحسين زكى، وسط تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين.