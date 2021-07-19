شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يحدد 24 يوليو موعدا لبدء اختبارات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الجونة موعد بدء اختبارات الناشئين بالنادي، وحدد مسئولي النادي الساحلي يوم 24 يوليو الجاري، موعدا لانطلاق الاختبارات بالقاهرة والجيزة.

وقرر مسئولو الجونة عقد اختبارات الناشئين بالنادي بداية من السبت المقبل 24 يوليو وحتى 29 من الشهر ذاته في القاهرة والجيزة، وتحدد ملعب الأمن المركزى لاحتضان الاختبارات.

وحدد نادى الجونة من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا لمواليد 2001، 2002، 2003، 2004، ومن الرابعة عصر حتى السادسة مساء لمواليد 2005، 2006، ومن السادسة للسابعة والنصف مساء لمواليد 2007، 2008، 2012، 2013، ومن السابعة والنصف حتى التاسعة مساء لمواليد 2009، 2010، 2011.

وفي سياق متصل، بدأ مسئولو نادي الجونة خطة تأمين إسلام طارق حارس الفريق الساحلي بتمديد عقده، بعدما تلقى اللاعب عروضا مغرية في الفترة الأخيرة، ويحق له الرحيل مجانا والتوقيع لأى ناد آخر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عقد إسلام طارق مع الجونة ينتهى فى صيف 2022، حيث أتم انتقاله من نادى طنطا فى يناير 2020 لمدة موسمين ونصف، ونجح الحارس فى تقديم مستويات كبيرة مع الجونة.

ورفض مسئولو نادى الجونة رحيل إسلام طارق حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعدما تلقى عروضا من بعض أندية الدورى فى الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى للجونة أن إسلام طارق من العناصر الأساسية للفريق ولا سبيل للتخلى عنه، خاصة فى ظل تراجع مستوى معظم حراس الدورى وتمسك الأندية بالحراس المميزين ما يعنى صعوبة وجود البديل المناسب فى فترة الانتقالات المقبلة.