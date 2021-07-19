شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يمنح اللاعبين إجازة 3 أيام في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه ثلاثة أيام راحة سلبية عقب مباراة الفريق الودية أمام الإسماعيلي على ملعب الأخير، وانتهت بفوز المصري بهدف دون رد سجله لاعبه الناشئ زياد فرج.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته ببورسعيد مساء الخميس المقبل (ثالث أيام عيد الأضحى)، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الفريق ببطولة الدوري، والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها على استاد الإسكندرية في السابعة مساء يوم السبت الموافق السابع من أغسطس المقبل.

ويسعى مجلس إدارة المصرى إلى لم الشمل، بعد حالة من الإحباط والتى سيطرت على اللاعبين مؤخرا، وأدت إلى تقهقر النتائج نتيجة لتفكيرهم فى الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، حيث ظهرت حالات من التذمر لديهم وشكوى جماعية ورفض البعض النزول للتدريبات لولا تدخل المدير الفنى، الذى طالب الجميع بالتركيز على أن يقوم بمخاطبة الإدارة بضرورة توفير جزء من المستحقات المالية حتى يستطيع اللاعبون الصرف على أسرهم.

وكان المصرى قد حقق طفرة كبيرة فى النتائج مع على ماهر منذ قدومه خلال الموسم المنقضى عندما أخذ الفريق من المركز السادس العشر، وأنهى المسابقة فى النصف الأول من جدول الترتيب، وهذا الموسم حقق نتائج جيدة، ومؤخرا حدثت أزمات واهتزاز فى النتائج.