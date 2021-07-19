شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يطرق أبواب المنتخب والبدري يراقبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرق محمد إبراهيم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، أبواب المنتخب الوطنى، بعد تألقه الملحوظ مع فريقه في الدوري المحلي، حيث يسير اللاعب بخطوات ثابتة نحو العودة لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل.

وجذب محمد إبراهيم أنظار الجهاز الفني للفراعنة، بقيادة حسام البدري، بعد ظهوره بمستوى جيد مع الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة، حيث صنع اللاعب 4 أهداف، وسجل هدفا وحيدا خلال مشاركته في 27 مباراة مع فريقه في الدورى المحلى والكأس.

ووفقا لمصادر بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، فإن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول يضع أكثر من لاعب تحت المرقبة والمتابعة، للانضمام فى معسكر الفراعنة يوم 29 أغسطس المقبل، ضمن الاستعدادات لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة أنجولا والجابون، من بينهم محمد إبراهيم.

يأتى ذلك بعد تأكيدات اتحاد الكرة لحسام البدرى أن الدورى سينتهى يوم 26 أغسطس المقبل، لذا فضّل المدير الفنى منح اللاعبين قسطا من الراحة لمدة 3 أيام قبل الانتظام فى المعسكر، خاصة أنه تم ضغط مباريات الدورى المتبقية وتحديدا للأهلى والزمالك.

كما استقر حسام البدرى على اعتماد طريقة 4 - 3 - 3 فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد تصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت الفترة الماضية اعتماد المنتخب على أكثر من طريقة لعب حسب طبيعة كل مباراة والهدف منها، مثل طريقة 4 -4 -2، وطريقة 4 -3 -2 -1، قبل أن يستقر البدرى على اعتماد طريقة 4 -3 -3 فى الفترة المقبلة التى تشهد تصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.