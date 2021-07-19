10 رسائل من محمود الخطيب لجماهير الأهلي بعد التتويج بالعاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، التهنئة لجماهير النادي والأمة العربية والإسلامية وشعب مصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة، متمنيا أن يدوم الخير والسلام على مصر، وتظل في تقدم وازدهار.

وقال الخطيب، في كلمته عبر قناة "الأهلي": "حديثي اليوم واجب تجاه كل من يستحق الشكر؛ لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله، لذلك فإنه يتوجه بالشكر لكل رجل من رجال الأهلي، من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، خاصةً أنهم تحملوا المسؤولية في ظروف صعبة، ووعدوا فأوفوا، وأسعدوا كل الجماهير الوفية بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة".

وحرص رئيس الأهلي على توجيه الشكر أيضا لكل فرد من جماهير الأهلي وقال أنها جماهير تقف في ظهر النادي دائما، ولا تتوقف عن المساندة في "المرة قبل الحلوة"؛ من أجل مصلحة الكيان، وتحقيق الهدف، ولا يوجد لها مثيل في الدنيا، لذلك فإنها تستحق التضحية من أجلها؛ لأنهم الشريك الرئيسي في كل الانتصارات والبطولات على مدار أكثر من 114 سنة، وأنه لن يستطيع أن يوفيهم حقهم؛ لأنهم دائما الظهر والسند.

وأوضح أن الفوز ببطولة إفريقيا للمرة العاشرة فضل من الله، وتتويج لمجهود كبير للاعبين، والجهاز الفني، وكل منطومة العمل في النادي، وأنه شعر بفرحة الأهلاوية الكبيرة بعد تحقيق هذه البطولة.

وتابع الخطيب: "أشكر بلدنا مصر، صاحبة الفضل على الجميع، بعد الله سبحانه وتعالى، وأشكر مؤسساتها الوطنية وقياداتها وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة على مساندتهم للأندية، وخاصةً التي تمثل مصر في البطولات الخارجية".

كما توجه الخطيب بالشكر لمجلس إدارة النادي، وقال إن كل عضو يقوم بدوره على الوجه الأكمل، واضعا مصلحة النادي في المقام الأول، وكذلك لجنة التخطيط بكل أفرادها، سواء الحاليين أو السابقين وكل المنظومة سواء الإدارة التنفيذية أوالقطاعات الرياضية أو العاملين.

وتحدث رئيس الأهلي عن دور الإعلام، موجها الشكر لكل إعلامي يدرك مسئولية الكلمة، ويعلم أنها أمانة، وخص بالشكر الاعلام المسئول الذي لا يزرع الفتنة بين الجماهير، ولا يصدر مشاعر الكراهية بين الناس، ويبرز الإيجابيات ويدعمها ويشجعها، ويشير إلى السلبيات بكل مهنية من أجل معالجتها، ووجه الشكر أيضًا لكل الأندية الشقيقة التي حرصت على تهنئة الأهلي بالنجمة العاشرة؛ سواء في مصر أو الوطن العربي، وإفريقيا وأوروبا.

وواصل: "اليوم نغلق صفحة النجمة العاشرة ونفتح صفحة جديدة في كتاب البطولات، ونستمر في مواصلة تحدياتنا الأخرى، مثل الدوري والكأس والسوبر المصري، والسوبر الإفريقي، وكأس عالم للأندية".

وأكمل: "مثلما أقول دائما للاعبي الفريق إن اللعب للأهلي ليس شرف فقط، بل ومسئولية كبيرة، قدرك أن الطموح في الأهلي بطولة وراء بطولة والهدف دائمًا هو منصة التتويج، وحتى يستمر تاريخ الأهلي، يجب على كل جيل أن يستكمل مسيرة الجيل الذي قبله".

واختتم رئيس الأهلي حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "الأهلي سيظل بكم ولكم ومعكم، لا يرضيه إلا أن يكون هو البطل، دمتم للأهلي، ودام لكم الأهلي رائدًا في كل الأزمان، وكل عام وأنتم ومصرنا الغالية بخير وسلام".