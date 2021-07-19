رسميا.. ريال مدريد يعلن تمديد إعارة براهيم دياز إلى ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن انضمام لاعبه براهيم دياز إلى ميلان الإيطالي لمدة عامين على سبيل الإعارة.

وذكر ريال مدريد في بيان له عبر موقعه الرسمي أنه توصل إلى اتفاق مع ميلان للتعاقد مع دياز على سبيل الإعارة في الموسمين القادمين، بحيث يبقى مع الفريق حتى نهاية يونيو عام 2023.

وكان دياز قضى الموسم الماضي مع ميلان معارا من ريال مدريد، حيث سجل سبعة أهداف في 39 مباراة، وأكد الفريق الإيطالي أنه سيرتدى القميص رقم 10 الموسم المقبل.

وجاء تعاقد ميلان مع دياز بعدما أعلن النادي الاسبوع الجاري عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي أوليفير جيرو قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ويستهل ميلان مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بمواجهة يحل فيها ضيفا على سامبدوريا يوم 22 من أغسطس المقبل، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث.