تعرف على تاريخ مشاركات مصر في كرة قدم الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستعد منتخب مصر الأولمبي لتدوين مشاركته رقم 12 في دورة الألعاب الأولمبية حين يخوض منافسات أولمبياد طوكيو في الفترة بين 22 يوليو الجاري إلى 7 أغسطس المقبل.

وتأهل المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب إلى الأولمبياد بعد التتويج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي احتنضتها مصر في عام 2019.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بالأولمبياد التي تضم إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا، ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة يوم الخميس المقبل بمواجهة الماتادور الإسباني.

وكان للمنتخب مشاركة سابقة أمام إسبانيا في الأولمبياد، حين لعب الفراعنة أمام الماتادور في دور المجموعات لأولمبياد برشلونة 1992، التي خسرها بنتيجة (2-0).

وستعود مصر للأولمبياد بعد آخر مرة شاركت خلالها في لندن 2012، والتي كانت المشاركة رقم 11 لها مما جعلها تنفرد برقم قياسي كأكثر المنتخبات العربية والأفريقية تواجدا في كرة القدم بالأولمبياد.

يعد تاريخ مصر في كرة القدم بالأولمبياد من الأطول خارج أوروبا، وكان أول ظهور للفريق في عام 1920، ثم تأهلت مصر إلى 9 بطولات متتالية منذ 1920 إلى 1964، قبل أن تدون ظهورها الأخير في 2012.

وانسحبت مصر من نسخة الأولمبياد لعام 1956 احتجاجًا على الغزو الثلاثي الإسرائيلي والبريطاني والفرنسي لمصر وقتها، كما قاطعت أولمبياد 1980 بعد التأهل لكليهما.

ويعتبر منتخب مصر أفضل فريق لم يفز بميدالية في الأولمبياد، حيث كان أفضل إنجاز للفراعنة حين حققوا المركز الرابع في بطولتي أمستردام 1928 وطوكيو 1964.

وبشكل عام، خاض منتخب مصر 31 مباراة خلال الأولمبياد، محققا 9 انتصارات و4 تعادلات 18 هزيمة، وأحرز الفراعنة 62 هدفا بينما استقبلت شباكهم 85 هدفا.

ونستعرض في السطور التالية سجل مشاركات منتخب مصر لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية:

- أنتويرب 1920:

لعب منتخب مصر مباراة واحدة ضد إيطاليا، وكانت هذه أول مباراة دولية رسمية للفراعنة، حيث خسروا 2-1 في 28 أغسطس 1920.

- باريس 1924:

وصل منتخب مصر إلى ربع النهائي بعد الفوز على المجر 3-0، وكان ذلك أول انتصار لمصر في الأولمبياد، قبل أن يخسر أمام السويد 5-0 ويفشل في بلوغ نصف النهائي.

- أمستردام 1928:

حقق منتخب مصر المركز الرابع في تلك النسخة، حيث فاز في أول مباراة على تركيا 7-1، كما فاز على البرتغال 2-1 في ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين 6-0 في نصف النهائي.

في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، لم ينجح منتخب مصر في اقتناص الميدالية البرونزية بعد خسارته بنتيجة تاريخية أمام إيطاليا 11-3، والتي دونت الهزيمة الأكبر لمصر، ليحصد المركز الرابع.

- برلين 1936:

لعب منتخب مصر مباراة واحدة حيث خسر أمام النمسا 3-1.

- لندن 1948:

لعب منتخب مصر مباراة واحدة حيث خسر أمام الدنمارك 3-1.

- هلسنكي 1952:

فاز منتخب مصر على تشيلي 5-4، قبل أن يخسر أمام ألمانيا في ربع النهائي 3-1.

- روما 1960:

أقيمت تلك النسخة بنظام المجموعات وتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من يوغوسلافيا، بلغاريا وتركيا.

ولم ينجح منتخب مصر في التأهل بعد احتلاله المركز الثالث دون تحقيق أي فوز، حيث خسر أمام يوغوسلافيا 6-1 وأمام بلغاريا 2-0 قبل أن يتعادل مع تركيا 3-3.

- طوكيو 1964:

كانت تلك المشاركة هي الأطول لمنتخب مصر وواحدة من النسختين الأفضل له في الأولمبياد، حيث خاض ست مباريات واحتل في النهاية المركز الرابع.

احتل المنتخب المركز الثاني في دور المجموعات بعد تعادله مع البرازيل 1-1 وخسارته أمام تشيكوسلوفاكيا 5-1، قبل أن يحقق انتصارا عريضا على كوريا الجنوبية 10-0، وهو الفوز الأكبر له في الأولمبياد.

وفي ربع النهائي، فاز منتخب مصر على نظيره الغاني 5-1، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام المجر 6-0، ويفرط مجددا في اقتناص الميدالية البرونزية بالخسارة أمام ألمانيا 3-1.

- لوس أنجلوس 1984:

احتل المنتخب المركز الثاني في دور المجموعات بعد خسارته أمام إيطاليا 1-0 وفوزه على كوستاريكا 4-1 وتعادله مع أمريكا 1-1.

وخسر المنتخب مباراة الدور ربع النهائي أمام فرنسا 2-0.

- برشلونة 1992:

لم ينجح منتخب مصر في العبور من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث، حيث تلقى هزيمتين أمام قطر 1-0 وإسبانيا 2-0 قبل أن يفوز على كولومبيا 4-3.

- لندن 2012:

في المشاركة الأخيرة بالأولمبياد، تأهل منتخب مصر بقيادة النجمين محمد أبو تريكة ومحمد صلاح إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني خلف البرازيل في دور المجموعات.

وخسرت مصر أمام البرازيل 3-2، وتعادلت مع نيوزيلندا 1-1، وفازت على بيلاروسيا 3-1، قبل أن يودع منافسات البطولة بالخسارة أمام اليابان 3-0 في ربع النهائي.