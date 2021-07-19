لاعب كرة أوروجواياني ينهي حياته.. والاتحاد يوقف النشاط

أعلن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، إيقاف كل الأنشطة الرياضية، وذلك حدادًا على رحيل المدافع الدولي السابق وليامز مارتينيز، لاعب فريق فيلا تيريزا في دوري الدرجة الثانية، الذي أقدم على الانتحار، واضعًا حدًا لحياته، حسبما ذكرت السلطات الأوروغويانية.

وعثرت السلطات الأوروجويانية، على جثة وليامز مارتينيز، البالغ من العمر 38 عامًا، في شقته، بعد أن أقدم على الانتحار.

كما لم تستطيع التقارير حتى الآن الوصول، للأسباب التي دفعته إلى الانتحار، حيث كان مارتينيز قد توقف عن النشاط الرياضي منذ أيام لفترة قصيرة بعد إصابته بفيروس كورونا.

ومن ناحيته نشر الاتحاد الأوروجوياني بيانًا، عبر فيه عن صدمته لرحيل مارتينيز، مقدما تعازيه إلى عائلته ومواساته لها.

وانضم مارتينيز إلى صفوف فريق فيلا تيريزا في العام الجاري، ولعب مع عدة أندية، خلال مسيرته الاحترافية، في الأوروغواي والأرجنتين وفنزويلا وتشيلي وباراغواي وإسبانيا وفرنسا، كما لعب عدة مباريات مع فريق وست بروميتش الإنجليزي، ومباراة دولية واحدة ودية مع منتخب الأوروجواي.

والجدير بالذكر، أن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الأوروجوياني تم تأجيلها إلى موعد آخر.