صفقات ميلان | براهيم دياز يرفض دكة ريال مدريد ويجدد اعارته

نجح ميلان الإيطالي في تجديد إعارة الدولي الإسباني من أصول مغربية “براهيم دياز” للموسمين المقبلين حيث فضل لاعب خط الوسط الإستمرار في فريق ستيفانو بيولي، بدلاً من الجلوس على مقاعد البدلاء أغلب فترات الموسم مع ريال مدريد.

وكشف ميلان عن صفقته الجديدة خلال الميركاتو الصيفي 2021 في بيان رسمي ذكر فيه توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد يقضي بانتقال لاعب مانشستر سيتي السابق إلى ملعب سان سيرو بنظام الإعارة إلى غاية يوليو 2023.

ولم يذكر ميلان أو ريال مدريد وجود خيار الشراء في عقد براهيم دياز، إلا أن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن الإعارة جافة، ما يعني عودة اللاعب لقلعة سنتياجو بيرنابيو مباشرة بعد نهاية فترة الإعارة بعد عامين.

يذكر أن براهيم دياز المنضم إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي 2019 مقابل 20 مليون يورو قادماً من مانشستر سيتي لعب في الموسم الماضي لفريق ميلان وشارك في 39 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف.