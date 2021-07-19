صفقات الزمالك | لاعب الإفريقي التونسي على رادار كارتيرون

دخل لاعب وسط فريق الإفريقي التونسي أحمد خليل، حسابات نادي الزمالك الفترة الأخيرة، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتعويض رحيل فرجاني ساسي.

وتحاول لجنة الزمالك المؤقتة برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع لاعب وسط أجنبي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بناء على طلب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأعلن فرجاني ساسي رحيله عن الزمالك رسميًا، ورفض استكمال الموسم الجاري، موضحًا أن عقده انتهى بنهاية الشهر الماضي، إذ أنه انتقل إلى صفوف الفريق من النصر السعودي في الميركاتو الصيفي 2018 لمدة 3 مواسم ولم يُجدد عقده.

وتواصل وكيل اللاعب أحمد خليل مع رئيس النادي الإفريقي يوسف العلمي، أبلغه برفض موكله تجديد عقده الذي انتهى بنهاية الموسم المنصرم بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة والتي وصلت إلى مليون و600 الف دينار، حسبما ورد بصحيفة الصباح التونسية.

ويمتلك أحمد خليل أكثر من عرض في الوقت الحالي، في مقدمتهم نادي قونيا سبور التركي، بالإضافة إلى عرضين من الدوري المصري الممتاز من نادي الزمالك والجونة.