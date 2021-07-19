الامارات | ريال مدريد يعرض "اللاعب الزجاجي" للبيع من أجل "النجم المثالي"

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعرض "اللاعب الزجاجي" للبيع من أجل "النجم المثالي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت إدارة نادي ريال مدريد مهاجم الفريق البلجيكي إدين هازارد للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من اجل تأمين صفقة شراء النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من باريس سن جيرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، إن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قرر بيع هازارد والاستفادة من المقابل المادي من أجل تمويل صفقات أخرى على رأسها مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وفشل هازارد القادم من تشيلسي في 2019 مقابل 150 مليون يورو، في إثبات جدارته في مقعد أساسي خصوصاً أنه عانى من تكرار الإصابات التي أبعدته عن عدد كبير من المباريات إذ لم يخض سوى 43 مباراة في موسمين بكل المسابقات ولم يسجل سوى خمسة أهداف فقط! مما دفع الجماهير لوصفه بـ"اللاعب الزجاجي".

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