الشناوي وثلاثي الأهلي يصلون طوكيو وينضمون لمعسكر المنتخب الأوليمبي غداً

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل رباعي النادي الأهلي "محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن" إلى طوكيو اليوم الاثنين، قادمين من ألمانيا، ومن المقرر أن يتوجه الرباعى غدا إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف معسكر الفراعنة.

وخضع الرباعى الأحمر لترانزيت بألمانيا فى طريق السفر إلى طوكيو، حيث غادر الرباعى المغرب ظهر أمس الأحد عقب الفوز على كايزرتشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

ووصل صباح الجمعة الماضي منتخب مصر الأولمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 12 ساعة، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.