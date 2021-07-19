شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والرجاء الصدام الخامس بين الأندية المصرية والمغربية بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد طرفا مباراة كأس السوبر الأفريقي بعد تتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

وبذلك يواجه الأهلي نظيره الرجاء المغربي، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، على لقب كأس السوبر الأفريقي، وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد موعدا مبدئيا فى ينايرالماضي، لمباراة كأس السوبر الأفريقي، وهو أحد أيام 24 أو 25 أو 26 سبتمبر المقبل.

وحصد الرجاء المغربى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

والتقت الأندية المصرية مع المغربية فى أربع مناسبات ببطولة السوبر الأفريقي، وجاء اللقاء الأول بين فريقي الزمالك والوداد المغربي عام 2003 بمصر وتمكن الزمالك من التغلب على الوداد بنتيجة (3-1)، بينما جمع اللقاء الثاني بين الأهلي والجيش الملكي المغربي عام 2006، وفاز الأهلي بضربات الترجيح بعدما انتهت المباراة بنتيجة (0-0)، وكان لقاء الاهلى ونهضة بركان المغربى هو ثالث المواجهات المصرية المغربية فى السوبر الافريقى وكان فى مايو الماضى وفاز المارد الاحمر بهدفين دون رد بقطر.

السوبر المرتقب بين الأهلي والرجاء المغربى هو النسخة الثلاثين في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت عام 1993، بأول نهائي جمع بين أفريكا سبورتس الإيفواري والوداد المغربي وكان اللقب الأول من نصيب النادي الإيفواري الذي حسم النهائي لصالحه بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، لتتواصل المنافسات من يومها لحد الساعة.

ويحتل الأهلي صدارة أكثر الفرق الإفريقية تتويجا بلقب السوبر، حيث تمكن من حصد الكأس في 7 مناسبات سابقة ضد أندية عربية وأفريقية، وحقق الأهلي بطولة السوبر الأفريقي أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و 2020، وفاز على كل من: كايزر تشفيز الجنوب الأفريقي والجيش الملكي والنجم الساحلي والصفاقسي التونسي على مرتين وليوباردز الكونغولي ونهضة بركان المغربى ويسعى بطل القارة الأفريقية لمواصلة هيمنته وسيطرته على هذه البطولة من خلال الفوز على فريق الرجاء المغربى والوصول للقب الثامن ومواصلة تصدره للسجل الذهبي للبطولة.