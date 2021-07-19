شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمنح لاعبي الاتحاد إجازة 48 ساعة في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين في عيد الأضحى، على أن يعود الفريق لتدريباته الجماعية بعد انتهاء الراحة، استعدادا لمواجهة الزمالك في السادس من أغسطس المقبل.

وحدد الجهاز الفني للاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، 8 مراكز بحد أقصى، في صفوف زعيم الثغر تحتاج للتدعيم في الصيف المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

وجاء على رأس المراكز، حراسة المرمى الذي بات أولوية قصوى في النادي، في ظل رغبة الزمالك في عدم تمديد إعارة محمد صبحي لسيد البلد، واستبعاد عماد السيد من المشاركة في الأشهر الخمسة الأخيرة.

ويستهدف العميد تدعيم قلب الدفاع بلاعبين مميزين، في ظل غموض موقف الجامايكي داميون لوي نانا الذي ينتهي عقده مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، وكذلك العروض التي تلقاها محمود رزق.

ويأتي خط الهجوم ضمن المراكز التي تؤرق الجهاز الفني للاتحاد السكندري، بعد هروب الجامايكي روماريو ويلياميز، وعدم وضوح الرؤية حول رزاق سيسيه.