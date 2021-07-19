شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغييرات فى مباراة المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة المنظمة لبطولة أولمبياد طوكيو، المنتخب الأولمبى المصرى بأحقيته فى إجراء 5 تغييرات فى مبارياته الثلاث الأولى فى الدور الأول من البطولة أمام إسبانيا الخميس المقبل، والأرجنتين يوم 25 يوليو، وأستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

كما أخطرت اللجنة المنظمة المنتخب الأولمبى بأن هذه التغييرات تزيد إلى 6 فى حالات الوقت الإضافي في المباريات الإقصائية.

ووصل رباعى النادى الأهلى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن" إلى طوكيو اليوم، قادمين من ألمانيا، ومن المقرر أن يتوجه الرباعى غدا إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف معسكر الفراعنة.

وخضع الرباعى الأحمر لترانزيت بألمانيا فى طريق السفر إلى طوكيو، حيث غادر الرباعى المغرب ظهر أمس الأحد عقب الفوز على كايزرتشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.