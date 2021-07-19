شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: سيراميكا لديه 6 حراس مرمى ولم نحسم ملف التدعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عصام الحضري، مدرب حراس فريق سيراميكا، على التقارير التى ربطت رغبة النادى بالتعاقد مع حارس مرمى جديد فى الانتقالات الصيفية المقبل لتدعيم مركز حراسة المرمى بالنادي.

وقال الحضري فى تصريحات لليوم السابع، "سيراميكا لديه 6 حراس مرمى حاليا، أربعة للفريق الأول وحارس فريق الشباب، وحارس أخر معار، فالحديث عن دعم مركز حراسة المرمى بحراس جدد في الوقت الحالي محبط للجميع ولم يتم حسمه".

وأضاف السد العالى، "قد نحتاج لحارس مرمى آخر وقد لا نحتاج، سيتحدد ويتضح كل شىء فى الاجتماع الذى سيعقد مع الإدارة قريبا، أما الآن فالدورى مستمر فى محطاته وما زال يتبقى لنا سبع أو ثمان مباريات مهمة للفريق، لأن هدفنا إنهاء الموسم في مركز جيد".

في سياق متصل، خضع أحمد حمدي حارس الاتحاد السكندري السابق والشرقية للدخان حاليا، لفترة معايشة في نادي سيراميكا لمدة أسبوع انتهت أمس الأحد، وذلك للاستفادة من خبرات الحضري الذى تربطه بالحارس علاقة طيبة.

وحصل حمدى على موافقة من الجهاز الفني لسيراميكا، بالتدرب تحت قيادة الحضري لمدة إسبوع، للاستفادة من الخبرات التى يحظى بها السد العالي وحراس سيراميكا، لا سيما عامر عامر وذلك قبل بداية مشواره في الدورى الممتاز رفقة الشرقية للدخان.

ووقع أحمد حمدي حارس مرمى الاتحاد السكندري وحرس الحدود الأسبق، فبراير الماضى، على عقود انتقاله لصفوف الشرقية للدخان في صفقة انتقال حر ليبدأ الحارس رحلة جديدة في عالم كرة القدم.