شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصر تفوز على يوغسلافيا 4/2 بأولمبياد انتويرب 1920 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دورة الألعاب الأولمبية عام 1920 التى اقيمت بأنتويرب ببلجيكا، مشاركة المنتخب الأولمبى المصرى دون تصفيات، وكانت الدورة الأولمبية تقام بنظام خروج المغلوب وأوقعت القرعة مصر فى مواجهة إيطاليا بالدور الأول.

مباراة مصر وإيطاليا أقيمت بملعب (لاجنتواز) بمدينة جنت البلجيكية وشهدت حضور 1500 متفرج، وأدارها الحكم البلجيكي بول بوتز، وانتهت المباراة بهزيمة الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وودعت مصر الأولمبياد من الدور الأول.

ولعب منتخب مصر مباراة شرفية لتحديد المركز الثامن أمام يوغسلافيا على الملعب الأوليمبي في أنتويرب، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب المصرى بأربعة أهداف مقابل هدفين .

سجل أهداف الفراعنة حسين حجازى، وحسن علوبة، و سعيد أباظة "هدفين"، وأحرز ليوغسلافيا أرتور دوبرافيتشيتش ويوفان روزيتش.

ويشارك المنتخب الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية 2020 فى طوكيو بعد الفوز ببطولة الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر 2019..ويقود الفراعنة شوقى غريب الذى ضم 4 لاعبين كبار هم محمد الشناوى حارس الاهلى ومحمود الونش مدافع الزمالك وأحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودى .