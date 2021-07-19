شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم نادى "ساسى" الجديد للقضية حال مشاركته فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو الزمالك ضم النادى الذى سينضم له الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض المنقطع عن تدريبات الفريق، إلى ملف قضيته فى حال مشاركة اللاعب مع أى نادٍ جديد قبل نهاية الموسم الكروى فى مصر، أما فى حال إعلان النادى ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل، دون مشاركته فى التدريبات لحين نهاية الموسم الكروى فى مصر، سيستمر الزمالك فى شكواه ضد اللاعب فقط إلا أن مشاركة اللاعب مع أى نادى سواء فى المباريات أو التدريبات، قبل نهاية عقده الذى ينتهى يوم 26 من شهر أغسطس المقبل، سيؤدى إلى ضم ذلك النادى إلى القضية ومطالبته بدفع التعويض للحصول عقود اللاعب قبل نهاية عقده.

وأرفقت اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ملف عقوبات الدولى التونسى فرجانى ساسى، الذى أعلن رحيله عن قلعة ميت عقبة بشكل رسمى، ضمن الشكوى التى أرسلها النادى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والتى جاءت للفصل فى موقف اللاعب الذى لم يستكمل تعاقده مع النادى حتى نهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى فى مصر، وجاء إرفاق اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء التى جاءت من المجالس السابقة، وهى عبارة عن الجزاءات الموقعة ضد اللاعب وفقًا للائحة النادى مثل كل اللاعبين، للتأكيد على أنه حصل على جميع مستحقاته ولسد ثغرة أنه لم يتقاض هذه المستحقات فى موعدها مثلما يدعى.

لذا حرصت لجنة الزمالك على ترتيب كافة الأوراق المرسلة إلى "فيفا" متضمنة المبالغ المالية بشكل مُحدد التى تم خصمها من اللاعب ومنها قيمة الضرائب وفقًا للقانون المصرى، إلى جانب الجزاءات الموقعة عليه للتأكيد على أنه حصل على مستحقاته فى موعدها، وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن مجموع الغرامات الموقعة على ساسى تبلغ حوالى 150 ألف دولار إضافة إلى خصم منه رسوم التنمية والضرائب وتم إرفاق كافة الملفات فى الشكوى التى تم تحريكها ضد اللاعب.

وتستند اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك فى شكواها ضد فرجانى ساسى إلى الاتحاد الدولى إلى الخطاب الذى تسلمه النادى من الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى يؤكد أن الموسم الحالى سوف ينتهى فى 26 من شهر أغسطس المقبل، وكذلك نظام القيد الإلكترونى على موقع الاتحاد الدولى الذى جاء فيه أيضًا أن انتهاء الموسم فى مصر فى نفس الموعد الذى أرسله اتحاد الكرة إلى القلعة البيضاء.

وبهذا فإن فرجانى ساسى لا يحق له الرحيل عن الزمالك إلا فى ذلك الموعد الذى ينتهى فيه تعاقده مع النادى، لذا حرصت اللجنة على تقديم الملف بشكل كامل إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، بعدما أرسل اللاعب خطاب عن طريق مُحامية يُفيد أن الموسم انتهى بالنسبة له فى 30 من شهر مايو الماضى، بالمخالفة لنص عقده، رغم أن اللجنة قامت بإخطاره بسداد كافة مستحقاته وضرورة انتظامه فى تدريبات فريقه حتى نهاية عقده، إلا أن اللاعب غادر للانضمام إلى منتخب بلاده قبل موعد الأجندة الدولية ولم يعد بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده، ثم أعلن عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، انتهاء علاقته بنادى الزمالك بشكل رسمى لذا تم تحريك الشكوى ضده.