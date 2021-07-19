"فيفا" يمنع الرجاء من إبرام تعاقدات بسبب المستحقات المتأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير إعلامية مغربية عن منع نادي الرجاء البيضاوي المغربي، من إجراء تعاقدات جديدة بسبب بعض المستحقات المتأخرة للاعبين سابقين في الفريق.

وأكدت الرياضية المغربية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا: منع الرجاء من إنتداب لاعبين جدد، لعدم دفع النادي مبلغ 1,2 مليون دولار لكل من أوساجونا و فريقه رانجرز و كذا مابيدي و المدرب السابق الإسباني جاريدو.

وأوضحت أن هذه المستحقات عالقة منذ العام 2017 و قرار "فيفا" و المحكمة الرياضية الدولية نهائي و غير قابل للطعن.

ورحل الإسباني خوان كارلوس جاريدو عن نادي الرجاء المغربي في عام 2019.

يذكر أن فريق الرجاء المغربي حقق لقب الكونفدرالية الإفريقية بعدما فاز على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.